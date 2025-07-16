Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 16 июля 2025Бывший СССР

К разбившемуся «призраку Киева» пришли с обысками

ГБР Украины провел обыски у разбившегося призрака Киева с позывным Джус
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в квартире разбившегося пилота Вооруженных сил Украины Андрея Пильщикова с позывным Джус, также известного как один из «призраков Киева». Информацию подтвердила спикер ведомства Татьяна Сапьян украинскому изданию «Общественное».

«ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти павших героев», — прокомментировали в ведомстве.

16 июля мать Пильщикова Лилия Аверьянова рассказала об обысках в своей квартире и подчеркнула, что в ней долгое время проживал пилот ВСУ. По словам женщины, она «едва их остановила» от причинения вреда имуществу и предотвратила «международный скандал» в случае выламывания двери.

Как сообщается, ГБР пришло с обысками в квартиру Аверьяновой в рамках дела главы украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина. По версии следствия, Шабунин регулярно останавливался в квартире в Харькове и проживал там до 10 июля, когда ему было предъявлено подозрение в мошенничестве.

Материалы по теме:
В столкновении двух самолетов ВСУ под Житомиром погиб «Призрак Киева». Почему Украина ждет поставок западных F-16?
В столкновении двух самолетов ВСУ под Житомиром погиб «Призрак Киева». Почему Украина ждет поставок западных F-16?
27 августа 2023
В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева»
В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева»
18 июня 2024

В августе 2023 года Джус разбился при столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 ВСУ под Житомиром. Украинские СМИ называли пилота одним из «призраков Киева» — сборного образа летчиков 40-й бригады тактической авиации.

10 июля мобилизованный в ВСУ Шабунин заявил, что его отправляют на передовую в Харьковской области. Общественный деятель связал решение с критическими высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это только начало». Украинские радикалы взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ. Что о них известно?

    Трамп назвал дело Эпштейна мистификацией демократов

    Голикова выступила против зарплат за воспитание детей

    Мошенники начали «разводить» поступающих в вузы россиян

    На Западе оценили российский штурмовой танк

    К разбившемуся «призраку Киева» пришли с обысками

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Предсказан размер ключевой ставки на ближайшие годы

    Захарова рассказала о состоянии российских дипломатов после ударов Израиля

    Жители Подмосковья пострадали из-за грязной воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости