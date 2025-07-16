ГБР Украины провел обыски у разбившегося призрака Киева с позывным Джус

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в квартире разбившегося пилота Вооруженных сил Украины Андрея Пильщикова с позывным Джус, также известного как один из «призраков Киева». Информацию подтвердила спикер ведомства Татьяна Сапьян украинскому изданию «Общественное».

«ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти павших героев», — прокомментировали в ведомстве.

16 июля мать Пильщикова Лилия Аверьянова рассказала об обысках в своей квартире и подчеркнула, что в ней долгое время проживал пилот ВСУ. По словам женщины, она «едва их остановила» от причинения вреда имуществу и предотвратила «международный скандал» в случае выламывания двери.

Как сообщается, ГБР пришло с обысками в квартиру Аверьяновой в рамках дела главы украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина. По версии следствия, Шабунин регулярно останавливался в квартире в Харькове и проживал там до 10 июля, когда ему было предъявлено подозрение в мошенничестве.

В августе 2023 года Джус разбился при столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 ВСУ под Житомиром. Украинские СМИ называли пилота одним из «призраков Киева» — сборного образа летчиков 40-й бригады тактической авиации.

10 июля мобилизованный в ВСУ Шабунин заявил, что его отправляют на передовую в Харьковской области. Общественный деятель связал решение с критическими высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского.