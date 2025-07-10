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15:09, 10 июля 2025Бывший СССР

Борца с коррупцией в ВСУ отправили на передовую

«Страна.ua»: Главу ЦПК Шабунина отправляют на передовую в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mediafond / Wikimedia

Мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что его отправляют на передовую в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«[Шабунин] связывает это с критикой законопроекта 13423, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес [президента Украины Владимира] Зеленского и политики властей в целом», — говорится в публикации.

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