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23:50, 4 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о многомиллиардной коррупции в финансовых ведомствах Украины

Зеленский сообщил о многомиллиардной коррупции в ключевых финведомствах Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о многомиллиардной коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны. Об этой проблеме он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы государства, представители власти и бизнеса использовали теневые схемы, которые были раскрыты в результате недавних кадровых изменений в руководстве финансовых ведомств. «Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства», — уточнил он.

Зеленский добавил, что соответствующие материалы уже переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее стало известно о планах администрации американского президента Дональда Трампа начать расследование работы украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), предположительно, вмешивавшегося в функционирование судебной системы Украины при поддержке демократов.

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