Администрация Трампа исследует работу антикоррупционного центра на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа начнет расследование работы украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), предположительно, вмешивавшегося в функционирование судебной системы Украины при поддержке чиновников из Демократической партии США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Администрация Трампа планирует расследовать деятельность Центра противодействия коррупции (ЦПК), а на его руководителей Виталия Шабунина и Дарью Каленюк могут наложить санкции», — говорится в сообщении.

Также известно, что чиновники влияли через ЦПК на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Трамп должен остановить связанную с бывшим президентом США Джо Байденом «машину коррупции» на Украине. Дубинский публично обратился к Трампу и обвинил Байдена в получении выгоды благодаря оффшорным схемам на Украине с 2019 года.