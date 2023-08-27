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04:36, 27 августа 2023Бывший СССР

В столкновении двух самолетов ВСУ под Житомиром погиб «Призрак Киева». Почему Украина ждет поставок западных F-16?

В столкновении двух самолетов ВСУ под Житомиром погиб «Призрак Киева»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При столкновении двух чешских учебно-боевых самолетов Л-39 Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Житомиром погиб «Призрак Киева». РБК пишет, что речь идет о пилоте с позывным Джус.

Поясняется, что украинские СМИ называли Джуса одним из «Призраков Киева» — сборного образа летчиков 40-й бригады тактической авиации.

Призрак Киева – это супергерой-легенда, характер которого был создан украинцами

командование ВВС Украины

Газета «Украинская правда» сообщила, что Джус — это пилот МиГ-29 ВСУ Андрей Пильщиков. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат написал, что пилот «грезил F-16-ми в украинском небе» и сам хотел управлять американским истребителем.

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Авиакатастрофа произошла 25 августа во время тренировочного полета, спасти трех пилотов не удалось. Государственное бюро расследований начало расследование. Выяснилось, что самолеты Л-39 Украина получила от Чехии.

Резонансные поражения пилотов ВСУ

16 июня стало известно, что пилот истребителя МиГ-29 Владислав Савельев, окончивший в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину. Уточнялось, что летчик с позывным Номад (Кочевник — прим. «Ленты.ру») поступил на курсы в 2021 году и успешно завершил учебную программу в марте 2023 года. Тогда полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал изданию Politico, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США. В ее рамках страны-партнеры направляют своих молодых офицеров для обучения различным навыкам у своих американских коллег.

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В декабре 2022 года ракетой Воздушно-космических сил (ВКС) России был сбит украинский летчик Вадим Ворошилов. Украинские СМИ сообщали, что он оказался «борцом с российскими беспилотниками». После того как истребитель потерял управление, его пилот смог катапультироваться и при падении сделать фотографию своего разбитого лица. Тогда в кадр попала надпись на его шлеме «Карайя». Схожий позывной «Карайа 1» был у гитлеровского аса Эриха Хартманна.

Согласно распространенной Министерством обороны России сводке, по состоянию на 26 августа 2023 года всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 464 украинских самолета и 246 вертолетов.

Киев получит американские F-16

20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16. Он заявил, что «это только начало». В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16. Однако, уточнили в Копенгагене, это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков.

Позднее бывший разведчик США Скотт Риттер описал предназначенные Киеву F-16 как «ловушку для самоубийц». Он пояснил, что лишь 24 из планируемых к поставке самолета остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО.

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Сами пилоты F-16 также отзываются о самолете как об очень опасной машине. С одной стороны, F-16 прекрасно слушается рулей, что объясняется отсутствием должной статистической устойчивости и наличием электродистанционной системы управления. С другой стороны, из-за этой особенности истребитель не прощает ошибок, что ярко проявляется на небольшой высоте или в плохую погоду. Кроме того, некоторые из тех, кто управлял F-16, жалуются на травмы шеи, получаемые во время резких маневров и перегрузок. Помимо этого, в отличие от российских машин, F-16 оснащен лишь одним двигателем, что при выводе его из строя сводит шансы истребителя на выживание практически к нулю.

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    Марина Совина
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