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15:09, 7 декабря 2022Бывший СССР

Сбитый украинский летчик пытался охотиться на российские БПЛА

«Военное обозрение»: сбитый украинский летчик Ворошилов охотился на российские БПЛА

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сбитый накануне украинский летчик Вадим Ворошилов оказался «борцом с российскими беспилотниками». Об этом сообщает «Военное обозрение».

По данным издания, в украинских средствах массовой информации Ворошилова прозвали «охотником» именно за борьбу с БПЛА. Также уточняется, что летчик был сбит ракетой Воздушно-космических сил России.

После того, как истребитель был сбит, его пилот смог катапультироваться и при падении сделать фотографию своего разбитого лица. Как пишет издание, в кадр попала надпись «Карайя», начерченная на шлеме Ворошилова.

Утверждается, что «Карайя» являлось позывным гитлеровского умелого летчика Эриха Хартманна, которым восхищался и сам Ворошилов.

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Алина Хасанбекова
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