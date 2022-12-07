Сбитый украинский летчик пытался охотиться на российские БПЛА

«Военное обозрение»: сбитый украинский летчик Ворошилов охотился на российские БПЛА

Сбитый накануне украинский летчик Вадим Ворошилов оказался «борцом с российскими беспилотниками». Об этом сообщает «Военное обозрение».

По данным издания, в украинских средствах массовой информации Ворошилова прозвали «охотником» именно за борьбу с БПЛА. Также уточняется, что летчик был сбит ракетой Воздушно-космических сил России.

После того, как истребитель был сбит, его пилот смог катапультироваться и при падении сделать фотографию своего разбитого лица. Как пишет издание, в кадр попала надпись «Карайя», начерченная на шлеме Ворошилова.

Утверждается, что «Карайя» являлось позывным гитлеровского умелого летчика Эриха Хартманна, которым восхищался и сам Ворошилов.