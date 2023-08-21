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02:55, 21 августа 2023Бывший СССР

В США назвали F-16 ловушкой для самоубийц

Экс-разведчик США Риттер: F-16 окажутся суицидальной ловушкой для пилотов ВСУ

Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix / Reuters

Истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в соцсети X написал бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Это старые планеры. В конце 1990-х годов они прошли модернизацию, что позволило им налетать дополнительно пять тысяч часов. Только 24 из планируемых к поставке самолета остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — объяснил он.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Нидерландов поставить Киеву 42 самолета F-16 после подготовки украинских пилотов и инженеров. Он заявил, что «это только начало». В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16.

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    Марина Совина
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