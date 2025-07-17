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14:30, 17 июля 2025Силовые структуры

Работница российского хлебозавода отравила коллег и напала на директора

В Краснодаре кладовщица хлебозавода отравила коллег и попыталась убить директора
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Краснодаре бывшая кладовщица хлебозавода предстанет перед судом за расправу над двумя коллегами и покушение на директора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина решила расправиться с коллегами и начальницей из-за неприязни. Она купила вещество, чтобы отравить коллег, скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники. 3 июля 2024 года россиянка пришла в гости к одной из потерпевших. Она заставила двух коллег выпить лекарственное средство в большой дозе, спасти их не удалось.

После этого обвиняемая от имени одной из жертв написала сообщение директору хлебокомбината с просьбой о помощи. Начальница приехала в квартиру. Нападавшая сковала ее руки наручником и скотчем и попыталась удушить. Потерпевшая смогла вырваться. В это время ее сын заподозрил неладное и приехал в квартиру. Обвиняемая хотела скрыться и притвориться жертвой, однако мужчина не дал ей уйти и вызвал полицию.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза подтвердила вменяемость россиянки. Она находится в СИЗО и ждет суда.

Ранее в Челябинской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы 29-летнюю местную жительницу за расправу над шестимесячным сыном.

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