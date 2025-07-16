Россиянка избила до смерти шестимесячного сына из-за плача и понесла наказание

На Урале женщина получила 14 лет колонии за убийство сына из-за плача

В Челябинской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы 29-летнюю местную жительницу за расправу над шестимесячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянка признана виновной по пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище»), части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и пункта «в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 22 ноября 2023 года в Златоусте пьяная мать 12 раз ударила кулаком сына, так как он плакал. Спасти мальчика не удалось. Кроме того, 31 октября она ударила бутылкой по голове незнакомого мужчину, проникла в квартиру соседки по подъезду и пять раз ударила ее фрагментом бутылки. Вернувшись домой, осужденная ранила ножом сожителя.

Ранее стало известно, что в Армавире суд приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима 28-летнюю местную жительницу, которая изрезала пятилетнего сына.