Изрезавшей пятилетнего сына россиянке вынесли приговор

В Армавире осудили женщину, изрезавшую пятилетнего сына

В Армавире суд приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима 28-летнюю местную жительницу, которая изрезала ножом пятилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, утром 15 февраля женщина ударила сына ножом на кухне. Она заявила, что резала колбасу и, услышав как сын рвет куртку, случайно ударила его ножом. Подсудимая воспитывает еще одного ребенка и в настоящее время беременна третьим.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в расправе над супругой.

