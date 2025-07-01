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10:53, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянку жестоко изрезали и спрятали в диван на глазах у маленького сына

В Петербурге задержали местного жителя по подозрению в убийстве супруги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в расправе над супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 30 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине 14 ударов ножом в голову и шею, а потом спрятал ее тело в ящик дивана. Все это произошло на глазах их маленького сына.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве на детской площадке изрезали мужчину.

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