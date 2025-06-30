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09:05, 30 июня 2025Силовые структуры

Мужчину изрезали на детской площадке в Москве

В Москве задержали мужчину, зарезавшего знакомого на детской площадке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали мужчину, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 июня на улице Профсоюзная подозреваемый поссорился со знакомым. Он достал нож и четыре раза ударил им потерпевшего. Спасти раненого не удалось.

Нападение произошло на детской площадке, уточняет РЕН ТВ. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Приморье 70-летний пенсионер приревновал своего друга к жене и зарубил его топором.

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