Ревнивый пенсионер зарубил друга топором

В Приморье 70-летний пенсионер зарубил топором друга, приревновав к жене

В Приморье 70-летний пенсионер приревновал своего друга к жене и зарубил его топором. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что трагедия произошла в Пожарском районе. Пенсионер с супругой пригласили в гости 66-летнего друга. Во время распития алкоголя мужчина приревновал приятеля к благоверной, началась драка.

В какой-то момент пенсионер схватил топор и ударил друга по голове и шее. От полученных ран пострадавший умер на месте. Шокированная супруга вызвала полицию.

Ранее сообщалось, что в Усть-Удинском районе Иркутской области 26-летний россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из гладкоствольного ружья. Расправа произошла на почве ревности.