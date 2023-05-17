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09:28, 17 мая 2023Силовые структуры

Россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из чувства ревности

Житель Иркутской области, из чувства ревности застреливший жену в бане, пошел под суд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Усть-Удинском районе Иркутской области 26-летний россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из гладкоствольного ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета Росссии (СКР).

По данным ведомства, вечером 22 декабря 2022 года мужчина находился в своей бане в селе Игжей вместе с женой. Пара поссорилась на почве ревности, после чего обвиняемый достал ружье и выстрелил в голову жене. Она скончалась на месте.

Затем мужчина попытался совершить суицид, однако врачам удалось его спасти. Сотрудники СКР и МВД установили все обстоятельства преступления и изъяли оружие убийства.

Ранее сообщалось, что в Омской области россиянин убил изменявшую ему жену из чувства ревности.

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Елизавета Новикова
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Россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из чувства ревности
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