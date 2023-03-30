Россиянин убил изменявшую ему жену из чувства ревности

Несовершеннолетний россиянин снимал на камеру, как отец избивает изменявшую ему мать

В Омской области задержали россиянина, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 41-летний житель села Изюмовка учинил расправу над 39-летней женой. Мужчина до смерти забил супругу. Выяснилось, что он регулярно заставал свою жену в объятиях любовников и всякий раз избивал ее за это. Процесс наказания регулярно снимал на видео несовершеннолетний сын задержанного, который осуждал поведение матери, изменявшей отцу.

В Орле суд рассмотрит дело 41-летней местной жительницы, заживо сжегшей 41-летнего сожителя.

10 февраля сообщалось, что в Омске 35-летний мужчина из ревности облил сожительницу спиртом и поджег.