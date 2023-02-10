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14:24, 10 февраля 2023Силовые структуры

Россиян заживо сжег сожительницу из чувства ревности

В Омске 35-летний мужчина из ревности облил сожительницу спиртом и поджег

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Омске 35-летний местный житель заживо сжег 32-летнюю женщину. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Омской области.

По данным ведомства, в ночь на 28 января фигурант поссорился с сожительницей. Он облил ее спиртом и поджег из чувства ревности. Потерпевшая получила сильные ожоги лица, головы и шеи. Она скончалась 6 февраля в больнице.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Россиянина задержали, в настоящее время решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина обварил знакомую кипятком до смерти и выбросил тело в подъезде.

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Екатерина Власова
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