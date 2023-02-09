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17:24, 9 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин обварил женщину кипятком до смерти и выбросил тело в подъезде

В Петербурге предъявили обвинения мужчине, обварившему кипятком женщину и оставившему тело

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 52-летнему местному жителю в убийстве 30-летней женщины. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 февраля мужчина поссорился с потерпевшей и обварил ее кипятком, нанеся смертельные ожоги. Затем россиянин перетащил тело в подъезд, оставил там и сбежал.

Ранее сообщалось, что во вторник, 7 февраля, в доме на Бухарестской улице жительница выходила из квартиры и увидела, как ее сосед тащит тело женщины. Свидетельница обратилась в полицию и рассказала, что заметила на ногах жертвы кровь. Кроме того, та была без сознания. Правоохранители приехали и обнаружили погибшую с ожогами на нижних конечностях.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

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Екатерина Власова
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