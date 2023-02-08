52-летний россиянин выбросил обожженное тело женщины на лестничную клетку

В Петербурге задержали мужчину, выбросившего обожженное тело женщины на лестничную клетку

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 52-летнего россиянина, выбросившего обожженное тело женщины на лестничную клетку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, днем во вторник, 7 февраля, в доме на Бухарестской улице жительница выходила из квартиры и увидела, как ее сосед тащит тело женщины. Свидетельница обратилась в полицию и рассказала, что заметила на ногах жертвы кровь. Кроме того, та была без сознания.

Правоохранители приехали и обнаружили погибшую с ожогами на нижних конечностях. Эксперты устанавливают, когда были получены травмы. Отмечается, что подозреваемый был судим за грабеж.

Ранее стало известно, что на мусороперерабатывающем комплексе в Москве нашли тело женщины с оторванной кистью.