На московском заводе по переработке мусора нашли тело женщины без кисти руки

На мусороперерабатывающем комплексе в Москве нашли тело женщины с оторванной кистью

На юго-востоке Москвы нашли тело женщины в возрасте 40-45 лет с оторванной кистью левой руки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, тело с травмой головы, ссадинами и другими повреждениями было обнаружено на мусороперерабатывающем комплексе. Предположительно, руку оторвало сдавливающим механизмом.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в январе стало известно, что в квартире на северо-западе Москвы нашли тело 75-летнего пенсионера с повреждениями.