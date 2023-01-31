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16:13, 31 января 2023Силовые структуры

На московском заводе по переработке мусора нашли тело женщины без кисти руки

На мусороперерабатывающем комплексе в Москве нашли тело женщины с оторванной кистью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На юго-востоке Москвы нашли тело женщины в возрасте 40-45 лет с оторванной кистью левой руки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, тело с травмой головы, ссадинами и другими повреждениями было обнаружено на мусороперерабатывающем комплексе. Предположительно, руку оторвало сдавливающим механизмом.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в январе стало известно, что в квартире на северо-западе Москвы нашли тело 75-летнего пенсионера с повреждениями.

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Екатерина Власова
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