Тело российского пенсионера обнаружили в квартире на северо-западе Москвы

В квартире на северо-западе Москвы нашли тело 75-летнего пенсионера с повреждениями

На северо-западе Москвы нашли тело 75-летнего российского пенсионера. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, тело с повреждениями было обнаружено в одной из квартир на улице Кулакова в столичном районе Строгино.

Сейчас правоохранители выясняют причины смерти пожилого человека.

Ранее в Киквидзенском районе Волгоградской области 70-летний мужчина погиб в доме из-за вскипевшей в батареях воды. Тело российского пенсионера обнаружил его сын.