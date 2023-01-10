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13:30, 10 января 2023Силовые структуры

Тело российского пенсионера обнаружили в квартире на северо-западе Москвы

В квартире на северо-западе Москвы нашли тело 75-летнего пенсионера с повреждениями

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На северо-западе Москвы нашли тело 75-летнего российского пенсионера. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, тело с повреждениями было обнаружено в одной из квартир на улице Кулакова в столичном районе Строгино.

Сейчас правоохранители выясняют причины смерти пожилого человека.

Ранее в Киквидзенском районе Волгоградской области 70-летний мужчина погиб в доме из-за вскипевшей в батареях воды. Тело российского пенсионера обнаружил его сын.

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Елизавета Новикова
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