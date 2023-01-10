70-летний российский пенсионер погиб из-за вскипевшей воды в батареях

Под Волгоградом 70-летний пенсионер погиб в доме из-за вскипевшей воды в батареях

В Киквидзенском районе Волгоградской области 70-летний мужчина погиб в доме из-за вскипевшей воды в батареях. Тело российского пенсионера обнаружил его сын. Об этом сообщает портал V1.RU.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова отметила, что все произошло на улице Советской в хуторе Калининском.

По словам сына погибшего пожилого мужчины, дверь в дом была плотно закрыта, помещение не проветривалось, запаха газа также не ощущалось

«При этом он уточнил, что в комнатах дома было очень влажно из-за выкипания воды из системы отопления дома, завязанной на газовый котел», — пояснила Буянова.

Она также указала, что газовое оборудование, в том числе отопительный котел, в доме пенсионера были исправны, находились в рабочем состоянии. По предварительной версии, мужчина умер от отравления угарным газом. Точную причину предстоит установить в ходе судебно-медицинского исследования, резюмировала Буянова.

Ранее в Волгоградской области трое мужчин насмерть отравились угарным газом в жилом доме.