Трое россиян насмерть отравились угарным газом в жилом доме

В Волгоградской области трое мужчин насмерть отравились угарным газом в жилом доме

В Волгоградской области три человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

По данным СК, в доме обнаружили тела мужчин 68, 58 и 51 года. Следователи не нашли на телах погибших телесных повреждений или признаков насильственной смерти.

Погибших россиян обнаружил собственник дома, который сдавал жилье одному из них. Здание, где нашли тела мужчин, не было газифицировано, его обогрев проводился с помощью газовой горелки, подключенной к газовой колонке.

Ранее в Калтанском районе Кузбасса четыре человека насмерть отравились угарным газом.

До этого в Красноярском крае пятерых детей госпитализировали после отравления угарным газом. В региональном управлении МЧС пояснили, что утечка газа произошла в Минусинском районе. Всех пострадавших отвезли в межрайонную больницу.