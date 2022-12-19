В российском регионе пятеро детей отравились угарным газом

В Красноярском крае пятеро детей госпитализировали после отравления угарным газом

В Красноярском крае в двух происшествиях с отравлением угарным газом пострадали пятеро детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

Там уточнили, что утечка газа произошла в Минусинском районе российского региона — пострадали двое и трое детей, их госпитализировали а Минусинскую межрайонную больницу.

«Возгорания не было, предварительная причина [отравления] — неисправность печного оборудования. Силы МЧС не привлекались», — сообщили в министерстве.

Ранее в Ершовском районе Саратовской области пять человек, включая троих детей, госпитализированы с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести. В числе пострадавших девочки 7 и 16 лет, мальчик 9 лет, а также две женщины 40 и 68 лет, сообщал тогда министр здравоохранения региона Олег Костин.