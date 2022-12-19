В российском регионе дети отравились угарным газом

Под Саратовом трое детей и двое взрослых госпитализированы с отравлением угарным газом

В Ершовском районе Саратовской области пять человек, включая троих детей, госпитализированы с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

По информации главы Минздрава, в 21:50 по местному времени (20:50 по московскому времени) на улице Центральной, дом 10, произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом — впоследствии выяснилось, что это угарный газ.

«Все доставлены в Ершовскую РБ (районную больницу) в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке», — написал Костин. В числе пострадавших девочки 7 и 16 лет, мальчик 9 лет, а также две женщины 40 и 68 лет.

13 декабря в Подмосковье в коттеджном поселке «Европейский квартал» семья погибла от отравления газом. По данным ведомства, погибли три человека, включая ребенка четырех лет. Их тела обнаружили сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.