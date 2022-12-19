Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 19 декабря 2022Россия

В российском регионе дети отравились угарным газом

Под Саратовом трое детей и двое взрослых госпитализированы с отравлением угарным газом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ершовском районе Саратовской области пять человек, включая троих детей, госпитализированы с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

По информации главы Минздрава, в 21:50 по местному времени (20:50 по московскому времени) на улице Центральной, дом 10, произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом — впоследствии выяснилось, что это угарный газ.

«Все доставлены в Ершовскую РБ (районную больницу) в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке», — написал Костин. В числе пострадавших девочки 7 и 16 лет, мальчик 9 лет, а также две женщины 40 и 68 лет.

13 декабря в Подмосковье в коттеджном поселке «Европейский квартал» семья погибла от отравления газом. По данным ведомства, погибли три человека, включая ребенка четырех лет. Их тела обнаружили сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира
Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины
В российском регионе дети отравились угарным газом
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков
Критик Байдена и Украины стал самым влиятельным журналистом в США
Врачи опровергли миф о связи мигрени и алкоголя
В Белоруссии заявили о постоянной готовности Вооруженных сил
Дизайнер поделилась актуальными трендами в украшении новогодней елки
Макрон высказался о смене тренера сборной Франции
Самолет остановили на взлетной полосе Пулково из-за инцидента с пассажиром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.