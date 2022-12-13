Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом

В Подмосковном коттедже семья из трех человек насмерть отравилась газом

В Подмосковье в коттеджном поселке «Европейский квартал» семья погибла от отравления газом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибли три человека, включая ребенка. Их тела обнаружили сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.

Пострадал еще один человек — его реанимируют врачи. Предварительно, в коттедже, где жила семья, нашли баллон с бытовым газом.

Mash в Telegram-канале пишет, что погибла семья из Таджикистана, выжил 41-летний гражданин Китая Лю Чену.

Ранее в Подольске в однокомнатной квартире из-за отравления угарным газом погибла семья из трех человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.