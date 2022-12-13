Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:42, 13 декабря 2022Россия

Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом

В Подмосковном коттедже семья из трех человек насмерть отравилась газом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье в коттеджном поселке «Европейский квартал» семья погибла от отравления газом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибли три человека, включая ребенка. Их тела обнаружили сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.

Пострадал еще один человек — его реанимируют врачи. Предварительно, в коттедже, где жила семья, нашли баллон с бытовым газом.

Mash в Telegram-канале пишет, что погибла семья из Таджикистана, выжил 41-летний гражданин Китая Лю Чену.

Ранее в Подольске в однокомнатной квартире из-за отравления угарным газом погибла семья из трех человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Курс евро вырос
Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу
Раскрыта стоимость годовщины свадьбы Джигана и Самойловой
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева
В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом
СБУ предъявила обвинение участнице минских переговоров
В Казахстане захотели ввести ответственность за дискредитацию армии
В Италии назвали условие для прекращения военных поставок Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.