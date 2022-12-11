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14:57, 11 декабря 2022Силовые структуры

Российская семья погибла из-за отравления угарным газом в Подмосковье

В подмосковном Подольске супруги и их 18-летний сын погибли из-за отравления угарным газом

Фото: Shutterstock

В однокомнатной квартире в Подольске обнаружили тела супругов и их 18-летнего сына без следов насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом. Точная причина смерти всех членов семьи будет известна после проведения ряда экспертиз.

Возбуждено дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса РФ. На месте работают следователи и криминалисты управления СКР. Вместе с сотрудниками Мособлгаза они проводят осмотр газового оборудования.

23 ноября сообщалось, что в Красноярском крае семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом.

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Елизавета Новикова
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