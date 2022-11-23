Российская семья насмерть отравилась угарным газом

В Красноярском крае семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом

В селе Казанцево Шушенского района Красноярского края семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, причиной трагедии стала открытая задвижка печи. Тела россиян обнаружили родственники.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отапливался печью. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») УК России.

Ранее сообщалось, что семья с годовалым ребенком насмерть отравилась угарным газом в Кабардино-Балкарии. По версии следователей, в кухне квартиры, где проживали жертвы, были нарушены правила эксплуатации газовых приборов: хозяйка установила газовую колонку для нагревания воды.