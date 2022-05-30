Российская семья насмерть отравилась угарным газом

Семья с годовалым ребенком насмерть отравилась угарным газом в Кабардино-Балкарии

В многоэтажном жилом доме в Кабардино-Балкарии погибла семья, насмерть отравившись угарным газом. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

Трагедия произошла в поселке Эльбрус. По версии следователей, в кухне квартиры, где проживали жертвы, были нарушены правила эксплуатации газовых приборов: хозяйка установила газовую колонку для нагревания воды.

В результате отравления угарным газом погибла 28-летняя женщина, ее годовалый ребенок и 56-летняя мать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

26 мая стало известно, что в Омске двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме. Мать оставила их дома одних. По предварительной версии, они отравились угарным газом.