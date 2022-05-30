Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская семья насмерть отравилась угарным газом

Семья с годовалым ребенком насмерть отравилась угарным газом в Кабардино-Балкарии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В многоэтажном жилом доме в Кабардино-Балкарии погибла семья, насмерть отравившись угарным газом. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону.

Трагедия произошла в поселке Эльбрус. По версии следователей, в кухне квартиры, где проживали жертвы, были нарушены правила эксплуатации газовых приборов: хозяйка установила газовую колонку для нагревания воды.

В результате отравления угарным газом погибла 28-летняя женщина, ее годовалый ребенок и 56-летняя мать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

26 мая стало известно, что в Омске двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме. Мать оставила их дома одних. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Двух российских наемников убили в ЦАР
СВР сообщила о планах Киева переименовать Московскую улицу в честь Франции
Российским чиновникам решили выдавать суточные рублями
Москва вошла тройку лидеров рейтинга благосостояния семей в России
Народная милиция ДНР заняла еще два населенных пункта
Россиянам упростили въезд в популярную азиатскую страну
На теле найденного в Ростове-на-Дону ребенка обнаружили следы истязания
Названо условие возвращения Порошенко на Украину
Прокуратура Парижа начала расследование после попадания торта в «Мону Лизу»
Оценено влияние новых правил работы дорожных камер на число ошибочных штрафов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.