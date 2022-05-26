В российском городе при пожаре погибли оставленные дома матерью двое детей

В Омске при пожаре в многоквартирном доме погибли два ребенка

В Омске двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме. По предварительной версии, они отравились угарным газом, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел по адресу 4-й Амурский проезд. Россиянка ушла из дома, оставив двух мальчиков одного и трех лет одних без присмотра. Позднее она вернулась и увидела валящий из окна дым. Мать успела забежать в квартиру и вынести их, однако спасти их не удалось.

Возгорание удалось потушить жильцам и очевидцам пожара. По предварительной информации, дети играли с зажигалкой на диване, мебель загорелась, а огонь перекинулся на стену.

Ранее в селе Крутояр Ужурского района Красноярского края при пожаре в частном доме задохнулись россиянка с трехлетним сыном. По данным Следственного комитета, пожар начался в детской комнате, а причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.