Россиянка с трехлетним ребенком задохнулась при пожаре в частном доме

В селе Крутояр Красноярского края женщина с трехлетним сыном задохнулись при пожаре в доме

В селе Крутояр Ужурского района Красноярского края при пожаре в частном доме задохнулись россиянка с трехлетним сыном. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, пожар начался в детской комнате — следователи предполагают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В доме проживали двое детей трех и десяти лет, а также их мать и отец.

В момент пожара дома остались 36-летняя мать с ребенком — отец был на работе, а старший сын гостил у дедушки. Трехлетний мальчик, пострадавший при пожаре, скончался по дороге в больницу.

Телеканал «Енисей» со ссылкой на региональное управление СК утверждает, что россияне погибли от отравления дымом.

Ранее в поселке Мгачи на Сахалине при пожаре в доме заживо сгорели россиянка с двухлетним сыном. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, из здания эвакуировали 35 человек. Причины произошедшего устанавливаются.