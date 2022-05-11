Россиянка с двухлетним сыном заживо сгорели при пожаре

На Сахалине в селе Мгачи женщина и ее двухлетний сын погибли при пожаре в жилом доме

В поселке Мгачи на Сахалине при пожаре заживо сгорели россиянка с двухлетним сыном. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, погибшей женщине было 34 года. Причины возгорания в российском жилом доме неизвестны.

Пожарные рассказали, что площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, из здания эвакуировали 35 человек, сообщает РЕН ТВ.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. СКР проводит проверку.

Ранее в Кикнурском районе Кировской области трое россиян заживо сгорели при пожаре в двухквартирном жилом доме. Пожарные обнаружили их тела при разборе завалов.

Тела двоих россиян в апреле нашли в ванной после пожара в жилом доме. Возгорание произошло в Калининском районе города на улице Тагильской.