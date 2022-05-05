Трое россиян заживо сгорели в жилом доме

В Кировской области три человека погибли при пожаре в двухквартирном жилом доме

В Кикнурском районе Кировской области трое россиян заживо сгорели при пожаре в двухквартирном жилом доме. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Спасатели обнаружили тела погибших при разборе завалов на месте пожара в деревянном доме — он находился в поселке Тырышкино.

По словам собеседника агентства, площадь пожара составила около 120 квадратных метров, пожарным удалось его ликвидировать. Возгорание тушили 26 человек и 10 единиц техники.

Ранее в поселке Тогучинского района Новосибирской области в пожаре заживо сгорели двое детей, также пострадала 11-летняя россиянка. В момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе.