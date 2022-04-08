Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском доме заживо сгорели двое детей

В Новосибирской области в пожаре в доме заживо сгорели двое детей 14 и 16 лет

Фото: СК РФ по Новосибирской области

В поселке Тогучинского района Новосибирской области в пожаре заживо сгорели двое детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе. Сотрудники МЧС приехали на место пожара после срабатывания дымового извещателя.

В СКР уточнили, что в пожаре погибли дети 14 и 16 лет. Также пострадала 11-летняя девочка — ее доставили в больницу с ожогами. После пожара следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае в пожаре заживо сгорела целая семья — погибли четыре человека. Причиной возгорания стало замыкание в щитке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Европа назвала оплату российского газа рублями нарушением санкций
Суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом
Доказана польза VR-технологий в лечении психических заболеваний
Названы четыре лучших овоща для похудения
Booking.com выплатил штраф в 1,3 миллиарда рублей в России
На похоронах Жириновского используют ритуальный Aurus Lafet
МВД возбудило дело в отношении гендиректора российского оборонного завода
Турецкая авиакомпания временно приостановила полеты на юг России
Автоюрист объяснил последствия аварии на электросамокате
В российской шахте произошло обрушение породы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.