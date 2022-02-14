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При пожаре в российском частном доме заживо сгорела целая семья

В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае в результате пожара в частном доме заживо сгорела целая семья. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, при пожаре погибли четыре человека.

«Обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что предварительной причиной возгорания стало замыкание в щитке. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в Архангельской области пятеро человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме. Из-за возгорания повреждена квартира на площади пяти квадратных метров.

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Анастасия Шейкина
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