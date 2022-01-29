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Четыре ребенка погибли при пожаре в российском городе

РЕН ТВ: 5 человек, в том числе 4 ребенка, погибли при пожаре в жилом доме в Плесецке

Фото: сайт ГУ МЧС России по Архангельской области

Пятеро человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в Архангельской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло в многоквартирном деревянном жилом доме на Строительной улице в городе Плесецке в ночь на субботу, 29 января. Причины пожара пока не известны.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по российскому региону, в результате пожара повреждена квартира на площади пяти квадратных метров. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе восьми человек и двух единиц техники.

Ранее в селе Башкултаево Пермского района Пермского края целая семья заживо сгорела при пожаре в двухэтажном здании. Во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тела трех человек — мужчины и женщины, а также девятилетнего ребенка. О причине пожара в российском регионе не сообщается. Возбуждено уголовное дело.

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Марина Совина
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