Четыре ребенка погибли при пожаре в российском городе

Пятеро человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в Архангельской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло в многоквартирном деревянном жилом доме на Строительной улице в городе Плесецке в ночь на субботу, 29 января. Причины пожара пока не известны.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по российскому региону, в результате пожара повреждена квартира на площади пяти квадратных метров. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе восьми человек и двух единиц техники.

Ранее в селе Башкултаево Пермского района Пермского края целая семья заживо сгорела при пожаре в двухэтажном здании. Во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тела трех человек — мужчины и женщины, а также девятилетнего ребенка. О причине пожара в российском регионе не сообщается. Возбуждено уголовное дело.