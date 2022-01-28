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При пожаре в российском жилом доме заживо сгорела целая семья

Семья из трех человек заживо сгорела в двухэтажном здании при пожаре в Пермском крае

Фото: СК РФ

В селе Башкултаево Пермского района Пермского края целая семья заживо сгорела при пожаре в двухэтажном здании. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тела трех человек — мужчины и женщины, а также девятилетнего ребенка. О причине пожара в российском регионе не сообщается.

Сотрудники следственного комитета работают на месте происшествия. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Ижевске при пожаре в жилом доме заживо сгорели дед и внук. Возгорание произошло в квартире 14-этажного дома, следствие возбудило уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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