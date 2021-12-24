При пожаре в российском жилом доме заживо сгорели дед и внук

При пожаре в 14-этажном доме в Ижевске погибли два человека. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Удмуртии, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в квартире российского дома на улице Наговицына.

По данным СК, в пожаре погибли дед и внук — одному из мужчин было 86 лет, другому — 36 лет. Ведомство начало проверку, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в селе Костово Воронежской области в доме заживо сгорели три ребенка. Сначала спасатели нашли тела двух детей, при разборе они обнаружили третье тело.