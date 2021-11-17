В пожаре в российском жилом доме заживо сгорели три ребенка

В селе Костово Воронежской области в жилом доме произошел пожар. В результате заживо сгорели три ребенка, сообщил дежурный пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района, его цитирует ТАСС.

По его словам, сообщение о возгорании в российском жилом доме поступило в пожарную часть рано утром в среду, 17 ноября.

«Почти сразу были найдены тела двух детей, чуть позже при разборе завалов нашли, предварительно, тело еще одного ребенка», — рассказал сотрудник экстренных служб.

Ранее в центре Новосибирская три человека заживо сгорели в автомобиле. Машина врезалась в опору линии электропередачи, после чего загорелась. Погибшие были гражданами Таджикистана.