В России в доме заживо сгорели двое детей

В доме в Свердловской области во время пожара сгорели двое детей

В селе Кадниково Свердловской области сгорел дом, в котором находились двое детей. Об этом заявили в региональном управлении прокуратуры, сообщает Ura.ru.

В ведомстве рассказали, что в частном доме заживо сгорели два мальчика шести и семи лет.

По предварительным данным, пожар начался в здании, которое пристроено к дому. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ранее трое россиян в Подмосковье заживо сгорели в аварии. Водитель ночью не справился с управлением и выехал в кювет, после чего машина загорелась. У одного из погибших обнаружили поддельное удостоверение сотрудника Следственного Комитета.