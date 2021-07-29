Трое россиян заживо сгорели в аварии

В Подмосковье в окрестностях Лыткарина на Тураевском шоссе произошло ДТП, в результате которого заживо сгорели трое человек. Об этом сообщили в управлении МВД по области, передает ТАСС.

По данным ведомства, водитель ночью не справился с управлением и выехал в кювет, после чего машина загорелась.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, у одного из погибших обнаружили поддельное удостоверение сотрудника Следственного Комитета.

Как сообщает Telegram-канал 112, после аварии съехавший в кювет автомобиль BMW обнаружили только утром.

Ранее в Астраханской области на трассе Р-22 «Каспий» пять россиян заживо сгорели в аварии. Произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и грузовика «Камаз». Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения с грузовиком автомобиль отбросило в кювет, и он загорелся.

