Россия
 
Последние новости
В Чехии обвинили американских дипломатов в терроризме против России
Россиянка завоевала бронзу в соревновании рапиристок на Олимпиаде в Токио
Макрон уличил участников акций против «санитарных пропусков» в эгоизме
Турецкие военные нейтрализовали семерых боевиков в Сирии в ответ на атаку на БТР
Защищавшего нарколабораторию россиянина из Ленобласти разыскивали почти 10 лет
Глава ЦИК Памфилова рассказала о гордости за свою работу
«Новая мода» в ремонте подъездов жилых домов озадачила москвичей 
Эксперт оценил масштабы эксплуатации «Северного потока-2»
Кардиолог назвал способ самостоятельно остановить приступ аритмии
Новости партнеров
Прослушать новость

Два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Нижегородской области

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал Life Shot

В результате аварии с участием машины скорой помощи в Нижегородской области погибли два человека, еще пятеро пострадали. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел на трассе Линда – ГородецЗаволжье: Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Qashqai. После столкновения Nissan отлетел на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи, перевозившую пациентку с переломами.

В результате аварии водителя и всех пассажиров скорой — женщину с переломами, ее мужа и фельдшера — госпитализировали в тяжелом состоянии. 52-летние водитель и пассажирка Nissan Qashqai скончались на месте.

41-летний водитель Volkswagen, по предварительным данным, в момент аварии был в нетрезвом состоянии. Он отказался и от госпитализации, и от медицинского освидетельствования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения». Спровоцировавшему ДТП грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в России назвали число смертей в ДТП с электросамокатами. Выяснилось, что за полгода произошло 180 подобных инцидентов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России назвали число смертей в ДТП с электросамокатами
Россиянин сел за руль без прав и погубил четырех человек
«КамАЗ» протаранил машину с ребенком, протащил ее по трассе и попал на видео