Два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Нижегородской области

В результате аварии с участием машины скорой помощи в Нижегородской области погибли два человека, еще пятеро пострадали. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел на трассе Линда – Городец – Заволжье: Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Qashqai. После столкновения Nissan отлетел на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи, перевозившую пациентку с переломами.

В результате аварии водителя и всех пассажиров скорой — женщину с переломами, ее мужа и фельдшера — госпитализировали в тяжелом состоянии. 52-летние водитель и пассажирка Nissan Qashqai скончались на месте.

41-летний водитель Volkswagen, по предварительным данным, в момент аварии был в нетрезвом состоянии. Он отказался и от госпитализации, и от медицинского освидетельствования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения». Спровоцировавшему ДТП грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в России назвали число смертей в ДТП с электросамокатами. Выяснилось, что за полгода произошло 180 подобных инцидентов.