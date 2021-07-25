В России назвали число смертей в ДТП с электросамокатами

В министерстве внутренних дел России назвали число смертей в ДТП с электросамокатами. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС.

Всего за полгода произошло 180 ДТП с самокатами. «В указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — уточнили в ведомстве. В министерстве отметили, что в российском законодательстве статус средств индивидуальной мобильности до сих пор не определен. Разработкой проекта постановления занимается Минтранс России.

В июле 80-летний доктор биологических наук, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарев скончался в Москве после того, как столкнулся с мужчиной на самокате. Ученого госпитализировали, но спасти не смогли, от полученных травм он скончался.

В России в последняя время все чаще говорят о необходимости урегулирования поездок на самокатах. В Совфеде призвали их запретить. Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева предложила оснастить транспорт госномерами. По ее словам, владельцев электросамокатов следует выделить в отдельную категорию и создать для них специальную дорожную инфраструктуру. Это обеспечит безопасность как пешеходов, так и самих водителей.

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами. Он пояснил, что важно законодательно урегулировать новый вид транспорта, так как электросамокаты могут быть опасны в потоке пешеходов. Разрешать управлять самокатами нужно с семи лет, считает политик.