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В Совфеде призвали запретить электросамокаты

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Член Совфеда Пушков призвал запретить электросамокаты

Член Совфеда Алексей Пушков, комментируя гибель российского ученого и правнука поэта Федора Тютчева Ивана Пигарева, призвал запретить электросамокаты. Такое мнение он выразил в своем в Telegram-канале.

По словам политика, нужно подумать об отказе от этого вида транспорта. «Слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», — написал Пушков.

80-летний доктор биологических наук в среду, 14 июля, катался на велосипеде (по другой информации, это был самокат) по Воробьевым горам. На одном из виражей он столкнулся с мужчиной на самокате и упал на асфальт. Ученого госпитализировали, но спасти не смогли, от полученных травм он скончался.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил обязать владельцев самокатов, моноколес и сигвеев регистрироваться на сайте Госавтоинспекции (ГИБДД). Такие меры могли бы помочь решить проблему с самокатами, движение которых сейчас никак не регулируется, считает депутат.

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