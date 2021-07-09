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Электросамокаты в России предложили оснастить госномерами

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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева предложила оснастить электросамокаты госномерами. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Правозащитница считает, что владельцев электросамокатов следует выделить в отдельную категорию и создать для них специальную дорожную инфраструктуру. По ее мнению, это позволит безопасность как пешеходов, так и самих водителей. Разворотнева указала на рост дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, зачастую со смертельным исходом, поэтому необходимо срочно принимать меры на законодательном уровне, полагает она.

Также член Общественной палаты предложила оснастить электросамокаты госномерами, а их пользователей обязать сдавать экзамен на знание правил дорожного движения, передвигаться только по специально отведенным дорожкам, соблюдать скоростной режим и использовать шлемы. Также необходимо фиксировать скорость движения самокатов и иные нарушения, за которые было бы логично взимать штрафы, считает Разворотнева. При этом внедрять эти правила стоит начать с компаний, сдающих электросамокаты в аренду.

Кроме того общественница предложила установить возрастные ограничения для пользователей электросамокатов. Учитывая, что права на вождение в России выдаются с 18 лет, стоит разрешить их использование с 18 лет при наличии прав либо же запретить их использование до 21 года.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избегать участившиеся аварии. Он пояснил, что важно законодательно урегулировать новый вид транспорта, так как электросамокаты могут быть опасны в потоке пешеходов.

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