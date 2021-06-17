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В МВД рассказали об удвоившемся числе ДТП с самокатами

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Количество дорожных происшествий с участием электросамокатов с января по май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло почти на 200 процентов. С января по май 2021 года в стране зарегистрировано 112 таких ДТП, два человека погибли, еще 119 — пострадали. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Большая часть дорожных аварий зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге. Следом идут Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область.

Волк уточнила, что правовой статус электросамокатов до сих пор не определен. Министерство транспорта занимается разработкой необходимого проекта постановления.

9 июня стало известно, что ряд сервисов аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге приостановили работу до момента урегулирования регламента работы сервисов с администрацией города. Через два дня кикшеринговый сервис Whoosh сообщил, что будет работать по новым правилам, о которых компании договорились с местным комитетом по транспорту.

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