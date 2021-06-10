Россиянин на самокате сбил шестилетнего ребенка и скрылся

В Новосибирске мужчина на самокате сбил шестилетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

9 мая в парке «Центральный» мужчина, управляя самокатом на высокой скорости, совершил наезд на ребенка, который гулял с родителями. Россиянин скрылся, не оказав помощи.

Мальчика госпитализировали с открытым неосложненным переломом большеберцовой кости со смещением. Ребенка доставили в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии, где и прооперировали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Мужчину, сбившего ребенка, ищут следователи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал, возбуждено уголовное дело. Ребенок получил травмы и находится в больнице.