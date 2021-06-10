Россия
 
Последние новости
Названа дата начала заполнения «Северного потока-2» газом
Тихановской предложили открыть представительство белорусской оппозиции в Чехии
Российского криминального авторитета Бая отдали под суд за статус
Премьер-министр Венгрии раскритиковал преклоняющих колено футболистов
Захарова посоветовала Боррелю «бить свои яйца»
В России придумали способ борьбы со «злобными майнерами»
Европа захотела присоединиться к переговорам США и России об оружии
Самолет развернули через 15 минут после взлета из-за обмана одной пассажирки
Сбивший дочь авторитета россиянин ездил извиняться в колонию к ее отцу
Проценко рассказал о сложностях лечения мутировавшего COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин на самокате сбил шестилетнего ребенка и скрылся

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Новосибирске мужчина на самокате сбил шестилетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

9 мая в парке «Центральный» мужчина, управляя самокатом на высокой скорости, совершил наезд на ребенка, который гулял с родителями. Россиянин скрылся, не оказав помощи.

Мальчика госпитализировали с открытым неосложненным переломом большеберцовой кости со смещением. Ребенка доставили в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии, где и прооперировали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Мужчину, сбившего ребенка, ищут следователи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал, возбуждено уголовное дело. Ребенок получил травмы и находится в больнице.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще в одном российском городе ограничат движение электросамокатов
Власти уточнили запрет электросамокатов в Петербурге
В Петербурге запретят электросамокаты
Россиянин на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал