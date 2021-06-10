Власти уточнили запрет электросамокатов в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга уточнили запрет на пользование электросамокатами пьяными и подростками. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, пишет издание «Подъем».

По его словам, отслеживать это будут сами кикшеринговые компании.

«Если человек на самокате упал, то это повод для кикшеринговой компании расторгнуть с ним договор. Контролировать это должны сами кикшеринговые компании. Ответственность на их стороне. Это их имущество», — сказал Поляков.

Ранее сообщалось, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете электросамокатов в историческом центре города. 9 июня электросамокаты пропали с улиц Петербурга — приложения показывали, что доступного транспорта нет.