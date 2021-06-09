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Сервисы аренды самокатов приостановили работу в Петербурге

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сервис аренды электросамокатов Whoosh приостановил работу в Санкт-Петербурге до момента урегулирования регламента работы сервисов с администрацией города. Об этом сообщает издание РБК в своем Telegram-канале.

При открытии приложения Whoosh с телефона пользователям высвечивается уведомление: «Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!»

Ранее стало известно, что другой сервис аренды электросамокатов, «Молния», также приостановил работу в Петербурге. Об этом компания предупредила в своем Instagram. «Нам пришлось убрать все самокаты до стабилизации ситуации в городе. К сожалению, не все пользователи безопасно используют сервис», — объяснили свое решение в кикшеринговой компании.

Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, причиной отсутствия самокатов стало уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По его данным, с 6 утра 9 июня петербургские следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах города.

8 июня сообщалось, что скорость электросамокатов в Санкт-Петербурге ограничат до быстрого шага, снизив до 10 километров в час. Изменения затронут 20 туристических улиц города.


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