В Петербурге решили ограничить скорость электросамокатов

Скорость электросамокатов в центре Санкт-Петербурга ограничат до быстрого шага. С 8 июня на главных туристических улицах Северной столицы скорость электросамокатов снизят до десяти километров в час. Об этом сообщает «Фонтанка.ру»

Изменения коснутся 20 главных туристических улиц Северной столицы. Это Невский проспект, площадь Восстания, улица Марата, Лиговский проспект, набережная реки Мойки, Конюшенная площадь, Исаакиевская площадь и другие улицы Центрального и Петроградского районов. Кроме этого, в зону ограничений войдут и территории вокруг основных достопримечательностей

Ранее сообщалось , что в сервисном центре компании по аренде электросамокатов в Санкт-Петербурге прошли обыски. Они связаны с возбуждением дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, как на Невском проспекте был совершен наезд на местного жителя.