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К прокатчикам самокатов в Петербурге пришли с новыми обысками

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Фото: Сергей Рыбежский / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге следователи проводят новые обыски в сервисном центре компании по аренде электросамокатов. Об этом сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Обыски связаны с возбуждением дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как на Невском проспекте был совершен наезд на местного жителя.

«В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следственные мероприятия проводились в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, а также ряде других. Это было связано с тем, что мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

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