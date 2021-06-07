К прокатчикам самокатов в Петербурге пришли с новыми обысками

В Санкт-Петербурге следователи проводят новые обыски в сервисном центре компании по аренде электросамокатов. Об этом сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Обыски связаны с возбуждением дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как на Невском проспекте был совершен наезд на местного жителя.

«В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следственные мероприятия проводились в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, а также ряде других. Это было связано с тем, что мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.